'दंगल' गर्ल के समर्थन में उतरे गौतम गंभीर, बोले- जायरा मसले में मुझे लिंग भेदभाव की बू आ रही है

नई दिल्ली। आमिर खान की सुपरहिट फिल्म दंगल में पहलवान गीता फोगाट के बचपन का रोल करने वाली कश्मीर लड़की जायरा वसीम को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर दंगल छिड़ गया है। आपको बता दें कि जायरा ने जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करने के बाद सोमवार को कश्मीरियों से 'अनजाने में उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाने' को लेकर सोशल मीडिया पर माफी मांगी थी।

'दंगल' गर्ल जायरा वसीम: कश्मीर से बॉलीवुड तक..आसान नहीं सफर, जानिए पूरी कहानी

हालांकि अब बॉलीवुड जगत और खेल जगत की हस्तियां जायरा के समर्थन में उतर आए हैं और उन्होंने जायरा को रीयल स्टार और रोल मॉडल कहा है। लेकिन भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर का गुस्सा इस कदर जायरा का विरोध करने वालों पर फूटेगा, इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी।

मुझे लिंग भेदभाव की बू आ रही है

गंभीर ने इस मसले पर दो ट्वीट किए, पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जायरा के मामले में मुझे लिंग भेदभाव की बू आ रही है, क्या कोई ऐसी ही बात आमिर, शाहरूख या सलमान खान के लिए कहने की हिम्मत कर सकता है?'

To me whole @zairawasim episode smells of sexual bias. Can someone say d same thing 2 @aamir_khan @BeingSalmanKhan @iamsrk?