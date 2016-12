भारतीय टेस्‍ट क्रिकेट टीम के कप्‍तान विराट कोहली देश के सबसे लोकप्रिय सेलेब्रिटी हैं तो वहीं कमाई के मामले में वो नंबर तीन की पोजिशन पर हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, December 23, 2016, 15:18 [IST]

English summary

Forbes India most popular celebrity 100 list is out, India's Test cricket captain Virat Kohli was the most popular celebrity.