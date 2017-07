फैन ने डेविड हसी से पूछा- क्या आप मुसलमान हैं? और फिर...

इंग्लैंड। पूर्व धाकड़ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड हसी अपने एक शानदार जवाब की वजह से सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आ गए। दरअसल हसी से एक शख्स ने पूछ लिया कि क्या आप मुसलमान हैं। इस सवाल पर डेविड हसी नो जो जवाब दिया है उसकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है।

दरअसल 25 जून को ईद के मौके पर इंगलैंड के क्रिकेटर अजमल शहजाद ने ट्वीट कर सबको ईद की शुभकामनाएं दीं। इसी ट्वीट में शहजाद ने डेविड हसी को मेंशन करके ईद की शुभकामनाएं दीं। जिसके बाद एक फैन ने डेविड हसी से पूछ लिया कि क्या आप मु्स्लिम हैं?

Eid Mubarak over the next couple of days for all the Muslim brother and sisters. This includes my Aussie brother @DavidHussey29 #blessedday

हालांकि डेविड हसी ने इसका शानदार जवाब दिया। उन्होंने लिखा- नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूं। मैं तो केवल सबका फैन हूं और चाहता हूं कि सब लोग हंसी खुशी रहें। अजमल शहजाद कभी मेरे खिलाफ खेलता था, कभी हम साथ में खेले और आज हम दोनों पक्के दोस्त हैं।"

No, just a fan of everyone and hope that everyone is happy and well. @AJShahzad is was a team mate and opposition player and now friend. https://t.co/UsW1Clp31X