आपको बता दें कि युवराज सिंह को इससे पहले भी टीम में जगह मिली थी। साल 2012 के बाद से युवराज के औसत पर नजर डाली जाए, तो उन्होंने 19 वनडे खेले हैं, जिनमें 18.53 के मामूली औसत से स्कोर किए थे।

Story first published: Friday, January 6, 2017, 19:53 [IST]

Virat Kohli was officially announced as India's limited overs captain. This was no surprise. But the the inclusion of veterans Yuvraj Singh and Ashish Nehra did raise a few eyebrows!