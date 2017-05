मैच जिताने के बाद भी ऋषभ पंत से नाराज है कोच राहुल द्रविड़, सबके सामने लगा दी 'डांट'

गुजरात के खिलाफ ताबड़तोड़ पारी खेल दिल्ली को जीत दिलाने वाले ऋषभ पंत से राहुल द्रविड़ नाराज है। द्रविड़ ने कहा कि मैं चाहता था कि ऋषभ नाबाद पारी खेल कर वापस लौटे लेकिन अफसोस कि वह जल्दी आउट हो गए।

Subscribe to Oneindia Hindi

नई दिल्ली। गुजरात लायंस के खिलाफ 43 गेंद पर 97 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल कर दिल्ली को जीत दिलाने वाले ऋषभ पंत को मैच के बाद राहुल द्रविड़ से 'डांट' सुननी पड़ी। जहां इस पारी के बाद मास्टर ब्लॉस्टर सचिन तेंदुलकर से लेकर हर कोई तारीफ कर रहा है वहीं दिल्ली के कोच राहुल द्रविड़ ने मैच के बाद इंटरव्यू में इस पारी को लेकर अपनी नाखुशी जाहिर की। राहुल द्रविड़ ने ऋषभ पंत के साथ 31 गेंद में 61 रन की शानदार पारी खेलने वाले संजू सैमसन को भी डांट सुनाई। किस बात से नाराज हैं राहुल द्रविड़ मैच के बाद दिए इंटरव्यू में राहुल द्रविड़ ने कहा, 'ऋषभ पंत और संजू सैमसन ने मैच में अच्छा प्रदर्शन किया और टीम को मैच जिताया लेकिन मैं चाहता था कि ये दोनों खिलाड़ी मैच फिनिशर बने और नाबाद वापस लौटे। लेकिन अफसोस कि यह दोनों खिलाड़ी मैच जीतने से पहले ही आउट हो गए।' राहुल द्रविड़ ने आगे कहा कि एक अच्छी और शानदार पारी को नाबाद पारी में कैसे बदला जाता है, ऋषभ और संजू को यह अभी सीखना होगा। हालांकि राहुल ने ऋषभ की इस बात की तारीफ की वो मैच में अपने शतक के बारे में नहीं बल्कि टीम की जीत के बारे में सोच रहे थे। 'अच्छा हुआ इन्होंने मुझे बैटिंग करते नहीं देखा' इंटरव्यू के दौरान राहुल द्रविड़ ने जब उनके बल्लेबाजी करने के तरीके बार में पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए कहा, 'मेरी बैटिंग शैली टी-20 से मेल नहीं खाती है।' राहुल ने आगे कहा , 'अच्छा है इन युवा लड़को ने मेरी बैटिंग को देखते हुए बड़े नहीं हुए है और न ही मेरे बैटिंग करने के शैली को फॉलो करते हैं। लेकिन मैं इन युवा खिलाड़ियों को आगे के मैच में नाबाद पारी खेलते हुए देखना चाहता हूं।' सचिन तेंदुलकर भी बने ऋषभ के मुरीद सचिन तेंदुलकर ने की ऋषभ की तारीफ ऋषभ पंत की शानदार पारी की तारीफ से मास्टचृर ब्लॉस्टर सचिन तेंदुलकर भी खुद को रोक नहीं पाए। सचिन ने ट्वविटर पर ऋषभ की तारीफ करते हुए लिखा, 'मैंने आइपीएल के दसों सीजन में जो भी बेहतरीन पारियां देखी है ऋषभ पंत की यह पारी भी उनमें से एक है। यह पारी हमेशा याद रहेगी'। किसी नौजवान के लिए 'क्रिकेट के भगवान' सचिन की तरफ से तारीफ के यह शब्द किसी वर्ल्डकप से कम नहीं है।

WHAT OTHERS ARE READING