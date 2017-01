युवराज के मुरीद हुए मेगास्टार अमिताभ बच्चन, बताया रीयल चैम्पियन

मुंबई। कटक वनडे में जिस तरह से क्रिकेटर युवराज सिंह ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, उसे देखकर उनके चाहने वालों को उनसे एक बार फिर से मोहब्बत हो गई है। लोग उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, आम से लेकर खास तक...बस सबलोग यही कह रहे हैं कि युवराज सिंह इज बैक।

शहंशाह अमिताभ बच्चन ने युवराज को कहा 'चैम्पियन'

इस क्रम में हिंदी सिनेमा के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने भी युवी की तारीफ करते हुए उन्हें उन्हें 'चैम्पियन' करार दिया है। अमिताभ ने ट्विटर पर लिखा कि भारत ने इंग्लैंड को हराया। युवराज, आप असाधारण, चैम्पियन की तरह खेले ।

खास बातें

Must Read:कटक वनडे में आतिशी पारी खेलने वाले युवी के लिए क्या बोले डैडी योगराज सिंह?

T 2508 - INDIA thrash the British .. !! Yuvraj, it is the champion that disproves with his proof .. you were an exceptional Champion today pic.twitter.com/DH3f7oWFgp