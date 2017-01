कटक वन डे: 6 साल बाद युवराज ने जड़ा शानदार सैकड़ा, आलोचकों की बोलती बंद

कटक वनडे में युवराज सिंह ने अपने करियर का 14वां शतक जड़ा, उन्होंने करीब 6 साल बाद वनडे में सेन्चुरी लगाई है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 16:29 [IST]

English summary

Yuvraj Singh made a memorable ODI comeback as he blasted his 14th century in ODIs in the Cuttack ODI against England.