युवराज के 150 रन: कोहली का भरोसा, धोनी का कंधा, मां की दुआएं और लेडी लक

युवराज सिंह ने अपनेे आतिशी पारी का क्रेेडिट अपनी मां की दुआओं, अपने गुरू के आशीष, बीवी के प्यार (लेडी लक) और कप्तान कोहली के भरोसे को दिया।

An emotional moment for @YUVSTRONG12 as he brings up his 14th ODI ton #TeamIndia #INDvENG @Paytm pic.twitter.com/cX88vImx0v

Story first published: Friday, January 20, 2017, 8:31 [IST]

English summary

Just wanted to prove a point to myself that I'm still good enough to play international cricket said Yuvraj Singh.