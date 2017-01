भारत की शानदार जीत, इंग्लैंड को 15 रनों से दी मात, सीरीज में 2-0 से कब्जा

भारत के 382 रनों के लक्ष्य के दवाब में उतरी अंग्रेजों की सेना 50 ओवर खेलने के बाद 8 विकेट खोकर 366 रन ही बना सकी।

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 22:03 [IST]

English summary

India beat England by 15 runs in thrilling 2nd ODI, take 2-0 series lead.