कटक वनडे : कोहली की कप्तानी में सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया

कटक के बाराबती स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच खेला जाएगा, जिसमें भारत 1-0 से बढ़त ले चुका है। मैच 1.30 बजे से शुरू होगा।

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 8:27 [IST]

English summary

After guiding India to a thrilling three-wicket win against England in his maiden One-day International (ODI) as full-time skipper, Virat Kohli will be aiming to clinch the three-match series by grabbing the second ODI too Cuttack on Thursday.