मोहम्मद कैफ से पाकिस्तानी युवक का सवाल, आपको मुसलमान की तारीफ करते हुए डर लगता है

नई दिल्ली। मोहम्मद कैफ पिछले कुछ समय से अपने ट्वीट्स को लेकर काफी चर्चा में हैं। वो ट्वविटर पर खुलकर अपनी बात रखते हैं और सवालों का जवाब भी देते हैं। अब उन्होंने एक पाकिस्तानी को ऐसा जवाब दिया है कि उसने कैफ से माफी मांगी और चुपचाप रहने में ही भलाई समझी। दरअसल इन समय ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इसी मैच को लेकर कैफ ने ट्वीट किया, जिस पर एक पाकिस्तानी बंदा पूछ बैठा कि क्या आपको पकिस्तानी खिलाडियों की तारीफ करते हुए डर लगता है।

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे इस मैच में दो खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पाकिस्तान की ओर से अजहर अली ने दोहरा शतक बनाया तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वार्नर ने सेंचुरी जड़ी। कैफ ने डेविड वार्नर की तारीफ करते हुए एक ट्वीट किया जिस पर पाकिस्तान के अरसलान नाम के एक शख्स ने मोहम्मद कैफ को लिखा 'क्या आपने सिर्फ नस्लवाद की वजह से अजहर के 200 रन का प्रशंसा नहीं की? अरसलान का इशारा था कि क्या कैफ ने मुसलमान होने की वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ी की तारीफ करने में हिचकिचाहट दिखाई?

Har cheez me racism dhoondna is a racist mindset too, dear Arslanhttps://t.co/zd8KkQkUGz https://t.co/7Psw8K6Qq8