धोनी की फिल्म देख यह ओलंपिक खिलाड़ी भी बनी फैन, ट्वीट कर किया सैल्यूट

कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के देश-विदेश में लाखों प्रशंसक हैं। इन प्रशंसकों में कई बड़ी हस्तियां भी शुमार है। इन हस्तियों में अब एक नया नाम शामिल हुआ है ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता कैस्टर सेमेन्या का। कैस्टर सेमेन्या ने खुद इस बात का ऐलान किया। धोनी की फिल्म देख बनी उनकी प्रशंसक कैस्टर सेमेन्या ने गुरूवार को ट्विटर पर बताया कि उन्होंने हाल ही में महेन्द्र सिंह धोनी के जीवन पर बनी फिल्म ‘एमएस धोनी - द अनटोल्ड स्टोरी' देखी। इस फिल्म को देखने के बाद सेमेन्या काफी प्रभावित हुईं और धोनी को ट्विट कर उन्हें सैल्यूट किया। सेमेन्या ने ट्विट कर कहा, 'महेन्द्र सिंह धोनी मैंने अभी आपकी फिल्म देखी .. फिल्म की स्टोरी प्रेरणा देने वाली है... मैं आपको सैल्यूट करती हूं।' कौन है कैस्टर सेमेन्या? कैस्टर सेमेन्या, दक्षिण अफ्रीका की धावक है साथ ही यह दो बार की ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता भी हैं। सेमेन्या ने 2016 में हुए रियो ओलंपिक में 800 मीटर की रेस में दक्षिण अफ्रीका में गोल्ड मेडल जीता था। इससे पहले 2012 ओलंपिक में भी सेमेन्या, दक्षिण अफ्रीका के लिए गोल्ड मेडल जीत चुकी है। अगले ओलंपिक में भी सेमेन्या 800 मीटर रेस में ओलंपिक गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार हैं। सुशांत ने धोनी का किरदार कर लूटी थी वाहवाही सेमेन्या जिस ‘एमएस धोनी - द अनटोल्ड स्टोरी' फिल्म को देखकर धोनी का मुरीद बनी उस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत ने धोनी को किरदार निबाया था। सुशांत को इसके लिए दर्शकों के साथ-साथ आलोचकों की बी सराहना मिली थी। 2016 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। इस फिल्म का निर्देशन नीरज पाण्डे ने किया था।

