रणजी ट्रॉफी में गुजरात ने रचा इतिहास, ट्विटर पर छाए पार्थिव पटेल

इंदौर। पार्थिव पटेल की कप्तानी पारी की बदौलत गुजरात की टीम ने इतिहास रचते हुए रणजी ट्रॉफी पर पहली बार कब्जा जमाया। गुजरात की टीम ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पिछली बार की चैंपियन मुंबई को पांच विकेट से हराया। गुजरात की टीम को जीत के लिए दूसरी पारी में 313 रनों की दरकार थी। गुजरात के कप्तान पार्थिव पटेल के 143 रनों की पारी की बदौलत टीम ने बड़ी आसानी से जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया।

पार्थिव पटेल ने खेली 143 रनों की शानदार पारी

पार्थिव पटेल को शानदार शतक बनाने के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया। पार्थिव पटेल ने 196 गेंदे खेलकर 143 रनों की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 24 चौके लगाए। बाएं हाथ के बल्लेबाज पार्थिव पटेल का प्रथम श्रेणी में ये 25वां शतक है। पार्थिव पटेल गुजरात टीम के कप्‍तान भी हैं। इस मौके पार्थिव ने पर मनप्रीत और प्रियांक की बल्‍लेबाजी की तारीफ की और साथ ही आरपी सिंह का टीम को मिले साथ की बात भी कही। पार्थिव ने कहा कि जो सपना हमने रणजी सत्र शुरु होने से पहला देखा था वो आज पूरा हो गया। उन्‍होंने इस जीत का श्रेय टीम के युवा खिलाड़ियों को दिया। गुजरात की जीत के बाद कप्तानी पारी खेलने वाले पार्थिव पटेल सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। उनके फैंस ने उनके समर्थन में जमकर ट्वीट किए।

Gujarat wins Ranji Trophy because of a big contribution by a small player. #ParthivPatel — Piyush Jain (@PJ_CRACKER) January 14, 2017

Gujrat ki hawa badal gayi hai saheb Gandhi ko to rok loge lekin parthiv ki aandhi ko kaise rokoge #ParthivPatel

#Raees #Mumbai

#Jio #SRK — abhishek tiwari (@Tiwari45Tiwari) January 14, 2017

For me you are always a #csk guy. Wish you back in India team as wicket keeping opener #ParthivPatel — Ganesh Raja A (@ganeshraja88) January 14, 2017

Kad chhota hone se kuchh nahi hota,Iraade aur Dil bade hone chahiye.He should continue as the wicket keeper for #ind #ParthivPatel @parthiv9 — Sumeet Basu (@sumeetbasu) January 14, 2017

History created in #Ranjitrophy! #Gujarat beat #Mumbai to lift trophy for first time!

Well played #ParthivPatel and team Gujarat! — Mahesh Reddy (@Champion_Mahesh) January 14, 2017

रणजी ट्रॉफी के फाइनल मैच में मुंबई ने पहली पारी में 228 रन बनाए जिसके जवाब में गुजरात की टीम ने पहली पारी में 328 रन बनाए। वहीं दूसरी पारी में मुंबई टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए 411 रन बनाए। इसके बाद गुजरात की टीम ने दूसरी पारी में संभल कर खेलते हुए 313 रन का लक्ष्‍य पांच विकेट खोकर प्राप्‍त कर लिया। गुजरात की तरफ से दूसरी पारी में सबसे ज्‍यादा छह विकेट सीटी गाजा ने लिए, वहीं आरपी सिंह को दो विकेट मिले। मुंबई अभी तक सबसे ज्‍यादा 11 बार रणजी ट्रॉफी जीत चुकी है। रणजी ट्रॉफी जीतने वाली गुजरात देश की 17वीं टीम बनीं है।

