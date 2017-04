जब बर्थडे ब्वॉय रोहित शर्मा के फेस पर भज्जी ने पोता केक, कसम से हंसी रूकी ही नहीं

मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने आधी रात को अपनी पूरी टीम के साथियों संग बर्थडे केक काटा।

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 14:36 [IST]

Mumbai Indians captain Rohit Sharma got the perfect birthday gift on Saturday night as his team registered an outstanding Super-Over win in a thrilling match against the Gujarat Lions at Rajkot