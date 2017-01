नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर जिस तरह से सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान तेजबहादुर यादव ने वीडियो के जरिए अपने दुख को जाहिर किया है उससे आर्मी और अधिकारियों के बीच में एक बहस छिड़ गई है लेकिन सोशल मीडिया पर लोग तेज बहादुर को सही मानते हुए उनके समर्थन में बातें कर रहे हैं।

अब उनके फेवर में आवाज उठाई है क्रिकेट खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग, मोहम्‍मद कैफ और ओलिंपिक में कांस्‍य पदक जीतने वाले पहलवान योगेश्‍वर दत्त ने।

सहवाग ने किया तेजप्रताप का समर्थन

इन तीनों ट्वीट के जरिए तेज बहादुर के लिए आवाज उठाई है, क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया है कि हमारे किसानों और सैनिकों को खास तवज्जो देने की जरूरत है, उन्हें पर्याप्त खाना मिलना चाहिए तो वहीं क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने लिखा है कि हमारे जवानों के लिए अच्‍छा भोजन बेहद जरूरी है, बस बात खत्म।

Whatever said and done,our Soldiers and Farmers need to be taken better care of. Proper food needs to reach them all.#Food4Soldiers pic.twitter.com/5WG9btYabs