टी 20 सीरीज: बोल पांड्या बोल...धोनी बेस्ट या कोहली?

हार्दिक ने कहा कि धोनी और कोहली दोनों ही एक जैसे कैप्टन हैं और दोनों ही टीम के अंदर जोश और आत्मविश्वास भरते हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 10:56 [IST]

English summary

Both MS Dhoni and Virat Kohli helped me build confidence as an all-rounder said Hardik Pandya.