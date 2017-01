वुमन बिग बैश लीग में पहुंचने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, जानिए खास बातें

हरमनप्रीत कौर भारत की ओर से दो टेस्ट मैच, 49 वनडे इंटरनेशनल और 53 टी-20 मैच खेल चुकी हैं। हरमनप्रीत एक ऑल-राउंडर खिलाड़ी हैं।

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 9:05 [IST]

Harmanpreet Kaur is all set to create history. She is set to become the first Indian cricketer to feature in a foreign Twenty20 cricket tournament after she was named in the 13-member squad for the Sydney Thunder franchise in the Women’s Big Bash League.