बेंगलुरु छेड़छाड़ : गुस्साए कोहली ने जारी किया Video संदेश, अनुष्का ने भी उठाई आवाज

कोहली ने कहा कि बेंगलुरू में लड़कियों के साथ जो कुछ हुआ वह बेहद शर्मनाक है, तमाशबीनों को खुद को पुरुष कहने का अधिकार ही नहीं है।

This country should be safe & equal for all. Women shouldn't be treated differently. Let's stand together & put an end to such pathetic acts pic.twitter.com/bD0vOV2I2P

Story first published: Friday, January 6, 2017, 15:47 [IST]

English summary

India Test captain Virat Kohli and Anushka Sharma have expressed their anguish at the mass molestation incident on New Year's eve in Bengaluru. The duo issued separate statements on Twitter, condemning the incident.