अचानक कप्तानी छोड़ने के पीछे ये है महेन्द्र सिंह धोनी का बिग प्लान?

धोनी समझ चुके हैं कि विराट कोहली का बढ़ता हुआ कद और उनके बल्ले से निकल रहे रनों ने उन्हें काफी चमका दिया है, वो टीम इंडिया के नेतृत्व के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं।

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 10:49 [IST]

English summary

Behind Mahendra Singh Dhoni’s resignation on Wednesday from the captaincy of India’s one-day team seems to be long-term plan — he wants to play the 2019 World Cup to be hosted by England and Wales.