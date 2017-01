बीसीसीआई और केंद्र सरकार सुझा सकते हैं प्रशासकों के नाम: सुप्रीम कोर्ट

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और बीसीसीआई नाम सुझा सकते हैं, अदालत ने बीसीसीआई से सील बंद लिफाफे में नाम मांगे हैं।

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 16:28 [IST]

English summary

The Supreme Court of India has today rejected all nine names submitted by BCCI counsel, but granted senior lawyer Kapil Sabil permission to provide suggestions for an interim panel to run Indian cricket