स्टार से 'ओपो' हुई टीम इंडिया, नई जर्सी का हुुुआ अनावरण

आज मायानगरी मुंबई के एक इवेंट में ओपो ने टीम इंडिया की नई जर्सी का अनावरण किया।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 14:43 [IST]

English summary

The Board of Control for Cricket in India (BCCI) on Thursday (May 5) unveiled the new jersey for Indian Cricket Team with Oppo Mobile India as it's new sponsor.