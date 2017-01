इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान

दिसंबर में एशिया कप पर कब्जा जमाने वाली टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों को टीम में जगह दी गई है। रणजी के डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले 17 साल के पृथ्वी शॉ पर एक बार फिर निगाहें रहेंगी।

Story first published: Friday, January 20, 2017, 14:57 [IST]

English summary

BCCI announce Under 19 squad for England one day series at home