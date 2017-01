प्रेमिका की आपत्तिजनक तस्वीरें अपलोड करने के जुर्म में बांग्लादेशी क्रिकेटर गिरफ्तार

अगर अराफत सनी पर लगा आरोप साबित हो जाता है तो उन्हें 14 साल की जेल और करीब 86 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 9:23 [IST]

English summary

The 30-year-old Bangladesh cricketer Arafat Sunny has been arrested for uploading obscene photos of his girlfriend on social media, allegedly breaching strict internet laws.