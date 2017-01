क्रिकेट के मैदान पर फिर जानलेवा हादसा, बांग्लादेश के कप्तान के सिर पर लगी बाउंसर

मुशफिकुर रहीम को बाएं कान पर खेल के दूसरी पारी के 43वें ओवर में टिम साउथी की गेंद लगी थी, जिसके बाद वो मैदान पर गिर गए थे।

Story first published: Monday, January 16, 2017, 14:37 [IST]

English summary

Bangladesh captain Mushfiqur Rahim was hit on the back of the helmet on the fifth day and had to be taken to hospital.