पहले बाबा रामदेव ने हरभजन सिंह से लड़ाया पंजा, फिर गोद में उठाकर घूमाया, वीडियो

छत्तीसगढ़ के पंत स्टेडियम में बाबा रामदेव और क्रिकेटर हरभजन सिंह ने पंजा लड़ाया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग काफी उत्साहित हो गए।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 12:47 [IST]

English summary

When Cricketer Harbhajan Singh Had Arm Wrestling With Baba Ram Dev at chhattisgarh, here is video, have a look.