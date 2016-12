ICC की टेस्ट रैंकिंग में अश्विन व जडेजा शीर्ष दो स्थान पर पहुंचे

इंग्लैंड के खिलाफ शानदार जीत के बाद अश्विन व जडेजा आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में पहले और दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 16:08 [IST]

English summary

Ashwin and Jadeja gets the top two position in ICC test ranking. This is the only second time when Team India grabs both the top two spot.