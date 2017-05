वायरल सच: एंकर अर्चना ने बताया...कहां थी विराट की नजर...निकाली लोगों पर भड़ास

वायरल तस्वीर की सच्चाई पर अब मुंह खोला है टीवी एंकर अर्चना ने, उन्होंने लोगों की गंदी मानसिकता पर भी गुस्सा दिखाया है।

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 15:51 [IST]

English summary

A photo of Virat Kohli apparently "ogling" at Archana Vijaya's ripped jeans got viral last week. Archana fumed at the misleading reports and innuendo that overshadowed a perfectly friendly and innocent moment.