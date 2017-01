मुंबई में आशियाना देखने पहुंचे विराट-अनुष्का, आखिर समझा क्या जाए?

सूत्रों के मुताबिक विराट-अनुष्का दोनों मुंबई में फ्लैट खोज रहे हैं, दोनों की घर खोजते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

Subscribe to Oneindia Hindi

A photo posted by Virat❤Anushka (@virushka_folyf) on Jan 10, 2017 at 11:09am PST

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 15:39 [IST]

English summary

Anushka Sharma and Virat Kohli was recently spotted on a house hunt in Worli (Mumbai). here is video, have a look,