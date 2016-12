लोढा समिति ना हमसे मिल रही, ना हमारी सुन रही: अनुराग ठाकुर

बीसीसीआई अध्यक्ष ने लोढा समिति पर आरोप लगाया है कि समिति बीसीसीई की कोई बात सुनने को ही तैयार नहीं है।

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 19:09 [IST]

English summary

Anurag Thakur says Lodha committee not giving us time for last two months