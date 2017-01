कौन है जस्टिस लोढ़ा, जिन्होंने अनुराग ठाकुर को किया क्लीन-बोल्ड?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा ने कहा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुराग ठाकुर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष पद से हटाना न्यायसंगत है।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 15:38 [IST]

English summary

The removal of Anurag Thakur as the BCCI President was a logical consequence by the Supreme Court, Justice R.M. Lodha said on Monday.