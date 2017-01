सुप्रीम कोर्ट की पिच पर लोढ़ा की गुगली से अनुराग ठाकुर हुए रिटायर्ड हर्ट, जानिए खास बातें

सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटा दिया है,कोर्ट ने जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को सही ढंग से लागू नहीं करने पर यह निर्णय लिया है।

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 13:27 [IST]

English summary

Dethroned BCCI President Anurag Thakur's innings in Indian cricket was just like a T20 match -- fast furious but short-lived.