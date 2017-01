धोनी ने सीनियर खिलाड़ियों को बखूबी संभाला-इंडियन कोच कुंबले का बड़ा बयान

अनिल कुंबले ने कहा कि धोनी ने ना केवल सीनियर खिलाड़ियों को इज्जत दीं बल्कि उनके साथ बेहतर तालमेल को बिठाकर टीम इंडिया को नई ऊंचाई तक पहुंचाया।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 16:36 [IST]

Indian Coach Anil Kumble mentioned Mahendra Singh Dhoni's ability to manage senior players well, apart from winning three big trophies.