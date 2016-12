अखिलेश बना सकते हैं नई पार्टी, कांग्रेस के साथ गठबंधन पर नजर

अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ कर सकते हैं गठबंधन, पार्टी के भीतर चल रहे विवाद के बीच शिवपाल यादव ने दिया अहम बयान, इलाहाबाद में लगा पोस्टर

Story first published: Friday, December 30, 2016, 17:30 [IST]

English summary

Akhilesh Yadav likely to strike alliance with congress poster and statements gives hint. Akhilesh yadav hints to make a new political party.