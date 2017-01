उफ्फ...अनुष्का को नहीं आलिया भट्ट को फॉलो करने लगे कोहली

विराट कोहली स्मार्टफोन बनाने वाली चीनी कंपनी जियोनी के ब्रांड एंबेसडर बनाए गए हैं और फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट पहले से ही जिओनी के स्मार्ट फोन का प्रचार करती हैं।

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 12:41 [IST]

English summary

Declaring that it now has 1.2 crore customers in India, Chinese smartphone-maker Gionee on Monday announced the signing of Indian cricket team captain Virat Kohli as its new brand ambassador.