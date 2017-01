राजपथ पर NSG कमांडोज को देखकर एकदम से खुश हो गए धोनी, किया जोश में ट्वीट

देश के आतंकवाद रोधी दल राष्ट्रीय सुरक्षा दल (एनएसजी) ने गुरुवार को पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया।

I really missed this a lot on this year's Republic day parade but the shoes were duly filled by the NSG Commandos. pic.twitter.com/P6QzTeOX8L

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 15:14 [IST]

English summary

I really missed this a lot on this year's Republic day parade but the shoes were duly filled by the NSG Commandos said Mahendra Singh Dhoni on Twitter.