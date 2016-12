हर लिहाज से बेस्ट रहा विराट कोहली के लिए साल 2016

क्रिकेट के तीनों फार्मेट में कोहली सुपरहिट रहे, तो वहीं कप्तानी के रोल को बखूबी निभाकर कोहली ने दिग्गजों को भी अपना मुरीद बना लिया।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 14:58 [IST]

English summary

Year 2016 is the best for indian cricket team beacuse of test team captain Virat Kohli. Under Kohli, the side went unbeaten in Tests the entire year and expanded their unbeaten streak at home to 18 games.