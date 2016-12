साल 2016: इस साल टीम इंडिया को मिले बुमराह, पांड्या, नायर जैसे नायाब हीरे

करुण नायर, जयंत यादव, जसप्रीत बुमराह, लोकेश राहुल और हार्दिक पांड्या जैसे युवा सितारों ने बहुत सारे मैचों में अपने दम पर भारत को जीत दिलाई।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 15:48 [IST]

English summary

We take a look at the five young cricketers who made their mark in world cricket for India in 2016.Hardik Pandya, Jasprit Bumrah,Karun Nair, Jayant yadav and Lokesh Rahul are the new stars of Team India.