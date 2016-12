श्रीलंका के खिलाफ मैच में LBW हुए हाशिम अमला, अपने नाम किया अनचाहा रिकॉर्ड

हाशिम अमला का नाम पगबाधा होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में 10,000वां हो गया है। इंग्लैंड के जॉर्ज उलियट पगबाधा आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज थे।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 13:47 [IST]

English summary

In the first Test between South Africa and Sri Lanka in Port Elizabeth, Hashim Amla entered a very unique club. He was the 10,000th instance of a batsman being dismissed LBW in Tests