अर्जुन अवार्ड के लिए चेतेश्वर पुजारा और हरमनप्रीत कौर के नाम की सिफारिश

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा के नाम की सिफारिश प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की है। महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर को भी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया है। वहीं हॉकी इंडिया ने पूर्व कप्तान सरदार सिंह का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भेजा है। बीसीसीआई ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसी नाम की सिफारिश खेल मंत्रालय से नहीं की है। बीसीसीआई के अधिकारी के अनुसार, पिछले सत्र में बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए पुजारा और हरमनप्रीत के नाम की सिफारिश की गई है। चेतेश्वर पुजारा पुजारा ने टेस्ट मैचों में भारत के लिए पचास से ज्यादा के औसत से रन बनाए हैं वहीं हरमनप्रीत ने टी-20 और एकदिवसीय में शानदार प्रदर्शन किया है। सरदार को खेल रत्न की सिफारिश

हॉकी इंडिया ने सीनियर खिलाड़ी और पूर्व कप्तान सरदार सिंह का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भेजा है। वहीं एसवी सुनील, धरमवीर सिंह और दीपिका के नामों की सिफारिश अर्जुन पुरस्कार के लिए की गई है। आरपी सिंह और सुमराई टेटे के नाम की सिफारिश ध्यानचंद पुरस्कार के लिए की गई है। हॉकी कोच संदीप सांगवान और रमेश पठानिया के नाम की सिफारिश द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए की गई है।

