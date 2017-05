सुल्तान अजलान शाह: मलेशिया से हारा भारत, अब कांस्य के लिए करेगा मुकाबला

अजलान शाह कप में उम्मीद जताई जा रही थी कि भारत फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भिडे़गा लेकिन शुक्रवार को हुए मैच में उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया।

इपोह। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप के फाइनल में भारत की राह मुश्किल होती दिख रही है। शुक्रवार को हुए मैच में मलेशिया ने भारत को 1-0 से हरा दिया। भारत को विरोधी खेमे के डिफेंस को तोड़ने में पूरे गेम के दौरान काफी संघर्ष करना पड़ा है। इसकी कीमत भारत को मैच खत्म होने के 10 मिनट पहले 1 गोल से पीछे होकर चुकानी पड़ी। मलेशियाई खिलाड़ी फित्र सारी ने मैच के 49वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर की मदद से 1 गोल किया। मलेशिया ने लीग का आखिरी मैच बिना किसी नुकसान के खत्म करने में सफलता हासिल की। अब भारत कांस्य पदक के लिए शनिवार को न्यूजीलैंड से भिड़ेगा। भारत की इस हार के बाद फाइनल में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से भिडे़गा। हालांकि अंकतालिका में भारत और ब्रिटेन के अंक समान है लेकिन मैच में किए गए गोल्स में डिफरेंस है। भारत लीग में 4 मैच खेलने के बाद वो 7 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है।

