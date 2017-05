भारतीय फुटबॉल टीम ने रचा इतिहास, 21 साल बाद हासिल किया यह मुकाम

भारतीय फुटबॉल के 21 साल के इतिहास में पहली बार टीम फीफा की रैंकिंग में शीर्ष 100 में पहुंची है।

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 16:16 [IST]

English summary

It is a big news for Indian football as the team jumped to 100th spot in the latest FIFA Rankings.