हिमाचल में भारी बर्फबारी, यातायात और बिजली बहाली के लिए सीएम के निर्देश

प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह ने रास्तों में बर्फ हटाने और बिजली बहाल करने के लिए आदेश जारी किए हैं।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 16:43 [IST]

Roads are blocked and light has been cut in many places of Himachal Pradesh which is badly affected after heavy snowfall. CM Virbhadra Singh gave orders to tackle the situation.