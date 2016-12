झारखंड: 4 साल की बच्ची से रेप के बाद आंखें निकालीं, हाथ काट दिए

पूर्वी सिंहभूम जिले में हैवानियत का एक दिल दहलानेवाला मामला सामने आया है। एक सप्ताह के अंदर हुई झारखंड में रेप और मर्डर की यह दूसरी घटना है।

In Jharkhand, another case of rape and brutal murder surfaced within a week. A four years old girl raped and killed. Her eyes were gouged out and hands chopped off.