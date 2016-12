ABVP ने रांची विश्वविद्यालय छात्र संघ समेत झारखंड के सभी 5 विश्वविद्यालयों में किया क्लीन स्वीप

नोटबंदी के बीच बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी ने बड़ा कमाल किया है। एबीवीपी ने रांची विश्वविद्यालय समेत झारखंड के सभी 5 विश्वविद्यालयों में क्लीन स्वीप किया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 12:02 [IST]

English summary

ABVP won Ranchi University union, sweep all five state universities in Jharkhand.