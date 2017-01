सेक्स रैकेट में फंसी NRI युवती, जिस्म बेचकर पति को देती थी महंगे तोहफे

पूछताछ के दौरान रवनीत ने बताया कि रोहित के परिवार की ओर से इनकार किए जाने पर वह पैसे कमाने के शॉर्टकट आजमाने को तैयार हो गई। 2013 में वह सेक्स रैकेट के मास्टरमाइंड से मिली।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 6:39 [IST]

English summary

Woman born in hong kong arrested for involvement in sex racket.