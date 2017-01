राजस्थान के शिक्षा मंत्री बोले, 'गाय एकमात्र जानवर जो ऑक्सीजन लेती और छोड़ती है'

राजस्थान सरकार के शिक्षा और पंचायतीराज मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा है कि गाय अकेली ऐसी जानवर है जो सांस के जरिए ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती भी है।

Story first published: Monday, January 16, 2017, 18:35 [IST]

