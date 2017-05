पहलू खान की मौत के एक महीने बाद मेव मुसलमानों ने की मांग, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे सरकार

पहलू खान की मौत के मामले में आंदोलनरत मेव समुदाय चाहता है कि सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे। इस बारे में मेव पंचायत की ओर से सरकार को एक पत्र लिखा जाएगा।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 14:28 [IST]

Meo Muslims want cow declared national animal after pahlu khan death

Other articles published on May 4, 2017