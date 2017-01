वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बंदर गार्डन की दीवार पर बैठा है। इसी बीच एक युवक टोपी लगाया हुआ आता है।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 14:52 [IST]

English summary

In a disturbing video, a man was seen luring a monkey with food and then slapping it hard in the face before running away. The incident took place in Rajasthan's Mandore Gardens.