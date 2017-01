ATM से हुई नोटों की बारिश, 3500 की जगह निकले 70000 रुपये

जितेश दिवाकर ने बताया कि उन्होंने एटीएम से पैसे निकालने के लिए अमाउंट के विकल्प पर 3500 रुपये डाला लेकिन जब पैसे निकले तो वह 70000 रुपये थे।

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 15:30 [IST]

English summary

Man gets 700000 rs from atm machine while asked for only Rs 3500.