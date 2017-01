जयपुर में लड़की ने प्रेमी के साथ मिलकर रची गैंगरेप की झूठी कहानी, घर बुलाकर बनाए थे शारीरिक संबंध

लड़की ने युवक को ब्लैकमेल करने के लिए सारी कहानी रची थी। उन्होंने उसे फ्लैट में बुलाया और उसके साथ अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाए। कमरे में एक कैमरा लगाया गया था जिसमें सब रिकॉर्ड हो गया।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 14:02 [IST]

English summary

Girl filed fake gang rape case to blackmail youth in jaipur with her boyfriend.